У Сирії звільнили українку, яка в травні зникла на території Лівану

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебійніс.

“В результаті комплексних заходів, вжитих МЗС України та відповідними дипломатичними установами України спільно з компетентними органами Лівану та Сирії, у Сирії була звільнена громадянка України, яка в ніч з 23 на 24 травня зникла в Лівані”, - поінформував Перебійніс.

За його словами, на даний час українка перебуває в безпечному місці на території Туреччини.

МЗС та Посольство України в Туреччині вживають заходів щодо її повернення на Батьківщину, додав він.