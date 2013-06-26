Суд у Лівії розглядає апеляцію 19 українців, звинувачених у співпраці з Каддафі

У Лівії розпочалося засідання Вищого військового суду з розгляду апеляції у справі 19 громадян України, яких звинувачують у співпраці з режимом Муаммара Каддафі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Судове засідання розпочалося, однак ми ще не маємо даних про його результати”, - сказав він.

За словами представника МЗС, Посольство України в Лівії перебуває у постійному контакті з дипломатичними установами держав, громадяни яких були також затримані у Лівії.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року лівійський суд засудив 19 українців, двох росіян і трьох білорусів за пособництво режиму Каддафі. Засуджені заперечують висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що прибули до Лівії працювати за контрактами в нафтовій галузі.