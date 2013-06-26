Власенко каже, що Ющенко порушував закон, забороняючи Дубині підписувати контракт

Колишній Президент України Віктор Ющенко перевищив повноваження, заборонивши у 2008 році керівнику НАК “Нафтогаз України” Олегу Дубині підписувати газовий контракт з Росією, згідно з яким вартість 1 тис. кубометрів газу становила б 235 доларів США.

На цьому в коментарі кореспонденту УНІАН наголосив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко, говорячи про позов юриста Станіслава Батрина з вимогою визнати незаконною заборону Ющенка Дубині підписувати газовий контракт із Росією за ціною 235 дол. за тисячу кубічних метрів.

Власенко підкреслив, що Ющенко, виступаючи як свідок у газовій справі Тимошенко, визнав, що наприкінці грудня 2008 року дав команду Дубині не підписувати цю угоду - “цей факт доводити не потрібно, оскільки по-іншому Ющенка потрібно притягнути за лжесвідчення”. Президент не мав права не тільки втручатися в господарську діяльність окремого суб’єкта поза корпоративних процедур, він взагалі не мав права втручатися в будь-які економічні питання, заявив захисник.

“Абсолютно очевидно, що мало місце перевищення повноважень, яке здійснив пан Ющенко”, - наголосив Власенко. Він підкреслив, що відповідно до Конституції України, Президент має недоторканність тільки на час виконання своїх повноважень. На думку Власенка, Ющенка зараз можна притягнути до відповідальності.

“У відповідності до ч.1 ст.105 Конституції України, Президент має недоторканність тільки на період своїх повноважень, тобто Президент, який пішов з посади, не має імунітету навіть на дії, які він здійснював, перебуваючи на своїй посаді”, - наголосив захисник.

Водночас Власенко висловив переконання, що суд не задовольнить позов Батрина, оскільки Ющенко та Янукович “практично були єдиним політичним цілим”. “Я вважаю, що насправді факт перевищення повноважень Ющенком по відкликанню Дубини абсолютно очевидний, але при цьому суд знайде мільйон зачіпок і підстав цей позов не задовольняти”, - сказав Власенко.