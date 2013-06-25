На Ющенка подали до суду за заборону Дубині підписувати газові контракти

Відповідний позов подав до Вищого адміністративного суду України юрист Станіслав Батрин.

"Звернулися до з позовом до президента Ющенко, та ставимо під сумнів законність дій президента щодо заборони Олегу Дубині як керівнику НАК "Нафтогаз України" підписувати газові контракти за ціною 235 доларів", - сказав він "Українській правді".

"Ми також розглядаємо як протиправні дії Ющенко щодо переймання на себе компетенції Кабінету Міністрів та здійснення управлінського впливу на "Нафтогаз" (перевищення владних повноважень з огляду на ст. 19 Конституції) в процесі укладення контрактів на поставку та транзит газу, видання обов'язкових до виконання директив підприємству "Нафтогаз", - йдеться у повідомленні.

"Просимо суд: визнати дії президента Ющенко щодо переймання на себе компетенції Кабміну і Мінпаливенерго та здійснення управлінського впливу на "Нафтогаз"… у 2008 році, - протиправними", - зазначив юрист.