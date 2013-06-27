ЗМІ: «Завгосп Кучми» «гробить» замки і палаци у Німеччині (фото)

Історичні палаци і замки у німецькому Баден-Бадені занепадають. Як повідомляє "Німецька хвиля", їхній власник Ігор Бакай, колишній чиновник Леоніда Кучми, вочевидь, втратив інтерес до купленої ним кілька років тому елітної нерухомості.

Готель "Шлосготель Бюлергьое" (Schlosshotel Bühlerhöhe), в якому свого часу любив відпочивати перший канцлер Німеччини Конрад Аденауер, в якому святкував своє весілля тенісист Борис Бекер і гостювали чимало державних діячів і зірок шоу-бізнесу, до свого сторіччя 2013 року мав постати у новому блиску.

Три роки тому його придбала група інвесторів на чолі з Бакаєм. Колишній голова "Нафтогазу України" і Державного управління справами Ігор Бакай придбав "Шлосготель Бюлергьое" 2010 року і обіцяв вкласти кілька десятків мільйонів євро у реставрацію і модернізацію цієї історичної будівлі.

Але очікувані інвестиції так і не надійшли. Замість того два тижні тому, акурат на сторічний ювілей палацу-готелю, який в очікуванні ремонту вже три роки не приймає гостей… відключили світло за несплату. Попередній власник готелю мільярдері Дитмар Гопп подав до суду на нового власника з вимогою визнати його банкрутом.

Як повідомили Deutsche Welle в юридичній фірмі Schultze&Braun, Ігор Бакай з партнерами заборгували Гоппу 14 мільйонів євро.

За оцінками, які наводить місцева преса, Бакай з партнерами свого часу заплатили за готель 35-40 мільйонів євро. Для нових власників "Бюлергьое" – особливе місце. Всі вони, як повідомляють німецькі ЗМІ, були постійними гостями цього фешенебельного готелю ще задовго до купівлі. Саме Бакай, будучи очільником Державного управління справами, організував своєму шефу Леоніду Кучмі на початку 2004 року лікування в одній з елітних клінік Баден-Бадена коштом неназваних благодійників. Під час проходження кількатижневого курсу реабілітації після операції на шлунку, Кучма проживав саме у найпрестижнішому готелі регіону – "Шлосготелі Бюлергьое". Номер тут, як писав тоді тижневик Spiegel, коштував більше двох тисяч євро за добу.

Вілла легендарного промисловця Макса Ґрундіґа - з 2010 року сімейне обійстя Бакаїв у Баден-Бадені. За 8 мільйонів євро компанія купила віллу у вдови грузинського мільярдера Бадрі Патаркацишвілі

Замок Родек Бакай купив разом з виноградниками і фруктовим садом за понад чотири з половиною мільйони євро. Купівля оформлена на панамську Stuckeley Corporation, повідомляє Badische Zeitung.

Як повідомляє Badische Zeitung, Бакай залишається винним попереднім власникам замку близько мільйона євро, але платити не поспішає. Як і у випадку з готелем, за ремонт казкового замку доби пізнього середньовіччя ніхто за чотири роки так і не взявся – це виявилося неймовірно дорогим задоволенням.

Вочевидь, родина Бакаїв втратила інтерес і до колишньої штаб-квартири командування французького військового контингенту у Баден-Бадені. Цей об’єкт був куплений подружжям 2010 року. Планувалося зробити тут елітний житловий комплекс, інвестувавши близько 11 мільйонів євро. "Нові власники купили і не врахували, що він теж є пам’яткою. Вони думали, що "повирішують питання" з місцевою владою щодо всіляких дозволів швидко і без проблем. А тут, у Німеччині, все набагато складніше", - розповів DW баден-баденський маклер.