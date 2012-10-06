ЗМІ: Вбивця з «Каравану» раніше охороняв екс-главу «Нафтогазу»

Про це в інтерв’ю ТСН розповіла мати підозрюваного. "Я питала його останнього разу, коли він до мене приїжджав на день народження 18 вересня, де він зараз працює. Син сказав мені, що працює охоронцем якогось бізнесмена і нічого більше не повідомив. Також він раніше працював в охороні Бакая", - сказала Галина, мати стрільця з "Каравану".

Як відомо, Ігор Бакай з квітня 1997 по січень 2000 рр. був позаштатним радником президента Леоніда Кучми, а також з квітня 1998 по квітень 2000 рр.. - головою правління НАК "Нафтогаз України".

На тему: У міліції не сплять, щоб справа убивці з Каравану не стала «висяком»

Батько Ярослава Мазурка займався раніше зброєю. Чоловік помер 9 років тому. За словами матері розшукуваного, ще при житті він хотів переробити автомат Калашникова на якусь зброю, однак йому не дали дозволу і відмовили у патенті.

Раніше матір стрільця також розповіла, що хотіла накласти на себе руки після того, як дізналася, що накоїв її син.

Зазначимо, 5 жовтня міліція повідомила, що Мазурок є уродженцем Львівської області, а останні роки мешкав у Києві. Також, згідно з даними соцмереж, ймовірний стрілець, нібито заходив в "Однокласники" вчора вдень.

Як відомо, в середу, 26 вересня, молодий хлопець у "Каравані" розстріляв охоронців. Троє були вбиті, четвертий поранений і прооперований.