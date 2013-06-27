Яценюк у США говорив про санкції на зразок «списку Магнітського»

Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти вищих посадовців України, якщо екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко залишиться за гратами.

Про це голова політради ВО “Батьківщина”, голова парламентської фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив в інтерв’ю каналу “Голос Америки” в рамках свого робочого візиту до Вашингтона, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Яценюк повідомив, що обговорював з сенатором Джоном Маккейном проект резолюції Сенату США з вимогою від уряду України звільнити Тимошенко й зупинити політичні переслідування.

“Ми обговорювали проект цієї резолюції, і було домовлено про те, що в тому випадку, якщо Україна виконає всі вимоги, які стосуються звільнення Юлії Тимошенко і підписання Угоди про асоціацію, - то ця резолюція може мати зовсім інший зміст”, - сказав Яценюк.

“У тому випадку, якщо Україна не виконає ці вимоги і Юлія Тимошенко залишиться за гратами, ця резолюція буде не просто посилена, а буде мати жорсткі фрази, в тому числі і те, що стосується введення персональних санкцій проти вищих посадових осіб України, які не виконують домовленості і не виконують обіцянок”, - додав Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи йдеться про санкції на зразок «списку Магнітського», Яценюк наголосив: “Саме така фраза була сказана сенатором Маккейном, і я хотів би дуже чітко зазначити нашу позицію”.

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“Після всіх зустрічей в Державному департаменті, в Білому будинку, Конгресі, Сенаті, зі значною кількістю сенаторів і конгресменів, переконаний в тому, що наші американські партнери підтримують підписання Угоди (про асоціацію) і вважають за необхідне виконання ключової вимоги. Вони настроєні дуже чітко і жорстко - захищати демократію в Україні”, – підкреслив Яценюк.

Як повідомлялося, на розгляд Сенату США внесено резолюцію з вимогою звільнити Тимошенко на виконання рішення Європейського суду з прав людини. У проекті резолюції також міститься звернення до ЄС визначити звільнення Тимошенко важливим критерієм для підписання Угоди про асоціацію. У документі Сенат має намір висловити занепокоєння та незадоволення щодо продовження вибіркового і політично вмотивованого ув’язнення Тимошенко.