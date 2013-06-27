Яценюк у США говорив про санкції на зразок «списку Магнітського»
США можуть ввести санкції проти вищих посадовців України, якщо Тимошенко залишиться за гратами, заявляє Яценюк.
Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти вищих посадовців України, якщо екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко залишиться за гратами.
Про це голова політради ВО “Батьківщина”, голова парламентської фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив в інтерв’ю каналу “Голос Америки” в рамках свого робочого візиту до Вашингтона, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
Яценюк повідомив, що обговорював з сенатором Джоном Маккейном проект резолюції Сенату США з вимогою від уряду України звільнити Тимошенко й зупинити політичні переслідування.
“Ми обговорювали проект цієї резолюції, і було домовлено про те, що в тому випадку, якщо Україна виконає всі вимоги, які стосуються звільнення Юлії Тимошенко і підписання Угоди про асоціацію, - то ця резолюція може мати зовсім інший зміст”, - сказав Яценюк.
“У тому випадку, якщо Україна не виконає ці вимоги і Юлія Тимошенко залишиться за гратами, ця резолюція буде не просто посилена, а буде мати жорсткі фрази, в тому числі і те, що стосується введення персональних санкцій проти вищих посадових осіб України, які не виконують домовленості і не виконують обіцянок”, - додав Яценюк.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи йдеться про санкції на зразок «списку Магнітського», Яценюк наголосив: “Саме така фраза була сказана сенатором Маккейном, і я хотів би дуже чітко зазначити нашу позицію”.
На тему: Яценюк розповість про свій американський вояж просто у Борисполі
“Після всіх зустрічей в Державному департаменті, в Білому будинку, Конгресі, Сенаті, зі значною кількістю сенаторів і конгресменів, переконаний в тому, що наші американські партнери підтримують підписання Угоди (про асоціацію) і вважають за необхідне виконання ключової вимоги. Вони настроєні дуже чітко і жорстко - захищати демократію в Україні”, – підкреслив Яценюк.
Як повідомлялося, на розгляд Сенату США внесено резолюцію з вимогою звільнити Тимошенко на виконання рішення Європейського суду з прав людини. У проекті резолюції також міститься звернення до ЄС визначити звільнення Тимошенко важливим критерієм для підписання Угоди про асоціацію. У документі Сенат має намір висловити занепокоєння та незадоволення щодо продовження вибіркового і політично вмотивованого ув’язнення Тимошенко.