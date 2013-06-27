Яценюк розповість про свій американський вояж просто у Борисполі

09:26, 27 червня 2013
Політика
1784 0

О 13.30 в аеропорту "Бориспіль" відбудеться брифінг Яценюка за підсумками його робочого візиту до Вашингтона.

Яценюк розповість про результати свого американського візиту

Сьогодні о 13.30 в аеропорту "Бориспіль" відбудеться брифінг лідера парламентської фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка за підсумками його робочого візиту до Вашингтона.

На тему: Сенатор США: Резолюція щодо України може стати жорсткішою

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», брифінг відбудеться на території терміналу D.

Контактна особа на місці: (093) 993 94 66.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter