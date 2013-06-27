3,4% українців повністю задоволені ситуацією в країні (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова, й оприлюдненого сьогодні на прес-конференції.

Не визначились з цього питання – 18,7% українців, а 15,4% переконані, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку.

Зовсім не задовольняє нинішня ситуація в Україні 45,1% респондентів, переважно не задовольняє 29,1% опитаних, переважно задовольняє 18,1%, не визначились з відповіддю – 4,3%.

Тих, кого повністю задовольняє нинішня ситуація в Україні, за результатами опитування, виявилось 3,4%.

Найбільше людей не задовольняють низькі зарплати, пенсії, стипендії – 57,9% опитаних, високі ціни – 49,1%, низький рівень соціальних гарантій – 44,4%, а також корупція – 30,3%.

На запитання, кого респонденти вважають винним, якщо їх не задовольняє ситуація в країні, 51,2% опитаних назвали уряд, 50,7% - Президента України, 29,9% - Партію регіонів, 11,2% - опозиційні партії, 10% – Комуністичну партію України, 25,6% - самих себе зі своєю пасивністю.

Можливі зміни на краще 19,1% респондентів пов'язує зі зміною влади після президентських виборів 2015 року, 18% - з нинішньою владою, 17,8% - зі вступом України до ЄС, 17,5% - з опозицією. Жодних сподівань на зміни на краще не мають 17,4% респондентів.

На тему: 42% проти 31% - українці вибирають між ЄС і Митним союзом (опитування)

Дослідження проводилось з 17 по 22 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.