42% проти 31% - українці вибирають між ЄС і Митним союзом (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» і соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднені під час круглого столу «Оцінки і прогнози трансформації ЄС: стратегічні пріоритети для Центрально-Східної Європи і України».

У той же час за вступ України до Митного союзу виступає 31% населения,13,5% вважають, що Україні не варто приєднуватися ні до ЄС, ні до МС.

«Щодо інтеграційного напряму України простежуються значні вікові відмінності. Так, серед молоді (18-29 років) переважає орієнтація на вступ до ЄС – 54%, найменша кількість прихильників вступу до Митного союзу – 19%. У той же час серед громадян віком 60 років і більше переважає підтримка вступу до МС з Росією, Білоруссю, Казахстаном – 45%, найменше тих, хто підтримує ЄС – 30%», - наголошується в дослідженні.

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Крім того, експерти підкреслили істотні регіональні відмінності в питанні інтеграції. Так, вступ до ЄС найбільше підтримують на Заході – 72% і в Центрі – 49%. На Сході і Півдні країни традиційно більше прихильників вступу до Митного союзу – 50% і 39,5% відповідно. Найбільша кількість тих, хто не міг визначиться з відповіддю, на Сході – 15%.

Найбільше вступ до ЄС підтримують виборці ВО «Свобода» - 71%, партії «УДАР» - 69,5% і ВО«Батьківщина» - 64%. Вступ до Митного союзу як головний інтеграційний напрям підтримують виборці КПУ – 79,5% і Партії регіонів (ПР) – 57%.

Дослідження проведено з 17 по 20 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах країни. Теоретична похибка - 2,3%