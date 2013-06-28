Кокс і Кваснєвський прибули до Тимошенко
10:17, 28 червня 2013Політика
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Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Пет Кокс та Александр Кваснєвський прибули на територію ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, у стаціонарі якої проходить лікування екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Екс-президент Європарламенту Пет Кокс і екс-президент Польщі Александр Кваснєвський прибули до Харкова
Як передає кореспондент УНІАН, о 9.45 на територію лікарні заїхав кортеж із п’яти автомобілів.
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Прихильники Тимошенко, які чергують поруч із медичним закладом, зустріли кортеж вигуками: “Юлі - волю!”.
За попередньою інформацією, зустріч Кокса та Кваснєвського з Тимошенко триватиме дві години.
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