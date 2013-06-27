Більшість українців звільнили б Тимошенко заради євроінтеграції (опитування)

Відносна більшість (46%) українців вважають, що для підписання Києвом Угоди про асоціацію з Європейським Союзом необхідно звільнити колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова, і оприлюдненого під час круглого столу «Оцінки і прогнози трансформації ЄС стратегічні пріоритети для Центрально-Східної Європи і України».

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У той же час 32% опитаних вважають, що Тимошенко й далі повинна відбувати покарання, 22% не визначилися з відповіддю.

Проте в усіх вікових групах переважає думка, що Тимошенко необхідно звільнити. Навіть у найстаршій групі – 60 років і старші – 44% респондентів вважають, що колишнього прем'єра треба звільнити в тій чи іншій формі.

Дослідження проводилося з 17 по 20 травня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах країни. Теоретична похибка - 2,3%.