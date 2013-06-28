Міллер скептично ставиться до видобутку сланцевого газу в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів компанії.

«Сланцевий газ. Будь ласка, видобувайте. Його видобувають в деяких країнах. Галузь зазнала серйозних збитків у 2012 році – більш як 10 млрд доларів збиток в цьому сегменті газодобування. Собівартість видобутку дуже висока, і якщо хтось хоче видобувати без орієнтування на фінансову ефективність, то цим теж можна займатися», - сказав Міллер, відповідаючи на питання, чи зможе Україна завдяки сланцевому газу скоротити закупівлю російського газу.