Газпром: переговори про консорціум з Україною не ведуться

Переговори про створення газотранспортного консорціуму на базі газотранспортної системи України не ведуться.

Про це голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН.

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«Підстав для ведення переговорів щодо консорціуму немає. Щоб вести переговори предметно, необхідно внести зміни до українського законодавства, необхідно внести зміни до десятка законодавчих і нормативних актів України. До сьогоднішнього дня цього не зроблено», - сказав Міллер.

За його словами, українська сторона це повинна була зробити в «один період часу, потім в інший. Час йде, але нічого не відбувається».

Міллер повідомив, що за підсумками переговорів за останній тиждень можна констатувати, що з українського боку ця тема взагалі не звучала.