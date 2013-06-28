Газпром: переговори про консорціум з Україною не ведуться
"Газпром" і Україна не ведуть переговори щодо консорціуму для управління ГТС, заявляє Міллер.
Переговори про створення газотранспортного консорціуму на базі газотранспортної системи України не ведуться.
Про це голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив на прес-конференції в Москві за підсумками річних зборів акціонерів компанії, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН.
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«Підстав для ведення переговорів щодо консорціуму немає. Щоб вести переговори предметно, необхідно внести зміни до українського законодавства, необхідно внести зміни до десятка законодавчих і нормативних актів України. До сьогоднішнього дня цього не зроблено», - сказав Міллер.
За його словами, українська сторона це повинна була зробити в «один період часу, потім в інший. Час йде, але нічого не відбувається».
Міллер повідомив, що за підсумками переговорів за останній тиждень можна констатувати, що з українського боку ця тема взагалі не звучала.