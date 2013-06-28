Католицькі ієрархи України і Польщі закликають до взаємного примирення

18:23, 28 червня 2013
Політика
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Ієрархи УГКЦ та Римо-католицької церкви у Польщі підписали спільну декларацію щодо Волинської трагедії із закликом до взаємного вибачення та примирення двох народів.

Трагедії - 70 років

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, документ сьогодні у Варшаві підписали глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, президент єпископської конференції Римо-католицької церкви у Польщі, архієпископ Юзеф Міхалік, архієпископ-митрополит Львівський Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький та архієпископ УГКЦ, митрополит Перемишльсько-Варшавський Іван Мартиняк.

Представники церков закликали до правдивої оцінки подій, наголосивши, що саме це, за Євангелієм, веде до відпущення гріхів.

"Християнська оцінка злочину на Волині вимагає однозначного засудження і вибачення. Вважаємо, що насильство та етнічні чистки за жодних обставин не мають права бути методом вирішення конфліктів і не можуть бути виправдані ні політичним, ні економічним, ні релігійним інтересом", - йдеться у декларації.

"Прагнемо вшанувати пам'ять невинно загиблих, попросити пробачення у Бога за вчинені злочини і закликати усіх українців і поляків, як у Польщі, в Україні, так і в цілому світі, відкрити серця та розум для взаємного пробачення і примирення", - йдеться у документі.

У декларації наводяться слова Папи Римського Івана Павла II, які він виголосив під час візиту до Львова в 2001 році: «Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті всі будуть готові поставити вище те, що єднає, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє на взаємоповазі, на братерській спільності і співпраці, на автентичній солідарності».

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Керівники церков закликали також вшанувати пам'ять українців та поляків, котрі рятували своїх ближніх від смерті.

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