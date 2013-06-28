У Грузії партія Саакашвілі бойкотуватиме парламент

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами одного з лідерів партії Левана Бежашвілі, йдеться про «планомірне знищення» цієї партії.

За його словами, члени фракції опозиційної меншості уже ввечері повернуться до Тбілісі з міста Кутаїсі, де працює парламент Грузії.

У Тбілісі ж мер Гігі Угулава, теж член «Єдиного національного руху», назвав арешти його соратників «ще однією спробою знищити інфраструктуру нашої партії».

27 червня ввечері правоохоронці затримали чотирьох чільних працівників мерії Тбілісі, серед них - заступник мера, яким інкримінують присвоєння і розтрату коштів на суму в майже 50 млн ларі (понад 240 млн грн).

Нова влада Грузії на чолі з прем’єр-міністром Бідзіною Іванішвілі та його коаліцією «Грузинська мрія», які прийшли до влади за результатами виборів минулої осені, затримує і судить урядовців попередньої влади, переважно членів партії «Єдиний національний рух», за звинуваченнями в різноманітних зловживаннях. Нинішня опозиція скаржиться на політичні переслідування, нова влада заперечує це, йдеться у повідомленні.