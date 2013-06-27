У Грузії заарештували близько 30 високопосадовців з мерії та міськзборів Тбілісі

Про затримання в Грузії близько 30 своїх співробітників та членів міськзборів повідомляє мерія Тбілісі, пише Грузія-Онлайн.

На разі співробітники мерії та члени міськзборів зібралися біля будівлі Слідчої служби.

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За інформацією представника прес-служби мерії Натіі Табагарі, вони були затримані сьогодні на світанку біля своїх будинків.

Серед затриманих - заступники мера Тбілісі Давид Нинидзе і Давид Алавідзе, голова адміністрації Глдані-Надзаладевского району Нодар Сандухадзе, співробітники Вахтанг Цагарєїшвілі, Мамука Гугешашвілі, а також керівник служби закупівель мерії Лексо Табуашвілі, керівник Фонду розвитку Тбілісі Давид Аваліані і заступник глави адміністрації Мтацміндського району столиці Дімітрі Чхеїдзе.