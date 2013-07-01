Янукович перейнявся правами журналістів і свободою слова

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Зокрема, з метою забезпечення додержання законів з питань свободи слова та недопущення втручання у професійну діяльність журналістів міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку Президент доручив забезпечувати оперативне реагування на порушення законів з питань свободи слова та захисту прав журналістів в Україні та інформувати його щомісяця до 10 числа.

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В той же час, відповідно до доручення, генеральному прокурору України Віктору Пшонці запропоновано посилити нагляд за додержанням законів з питань свободи слова та захисту прав журналістів в Україні та інформувати Президента також щомісяця до 10 числа.