Адвокати подали заяву на міліціонера, який заявив, що Сніцарчук просила її побити

Адвокати журналіста 5 каналу Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Коммерсант Украина» Владислава Соделя 21 червня подали до Шевченківського районного управління ГУ МВС у місті Києві заяву про вчинення одним зі свідків, а саме міліціонером, злочину - надання завідомо неправдивих свідчень.

Про це сказала адвокат Вікторія Кіріна, повідомляє «Телекритика».

Зазначається, що один з міліціонерів як свідок дав свідчення в рамках кримінального провадження про побиття Сніцарчук і Соделя. Він зокрема повідомив, що Сніцарчук розхитувала БРДМ і просила присутніх на мітингу її побити.

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Адвокат зауважила, що на момент, коли зафіксовано розхитування БРДМу журналістів не було біля БРДМ.

«Стосовно заяв, які були висловлені в протоколі допиту, прошу звернути увагу - це не виступ на телебаченні, це протокол допиту свідку, який був долучений до кримінального провадження. Такі випадки не можуть залишатися без уваги», - сказала адвокат і додала, до Шевченківського районного управління ГУ МВС у місті Києві була подана заява про вчинення даною особою злочину у формі надання завідомо неправдивих показань. «В даному випадку не йде мова про пересічного громадянина, який не знає різниці між свідченнями, які надаються під попередження, що за відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень і просто висловлення своєї думки, що начебто він побачив дівчину, яка начебто схожа на Ольгу Сніцарчук, яка просила її побити. Ще прошу звернути увагу, по цьому кримінальному провадженню була допитана велика кількість працівників правоохоронних органів, які в тому числі були поруч з БРДМ під час обставин розхитування. В свідченнях жодного з них, крім вказаного інспектора, не фігурує будь-яка жінка, тим більше Ольга Сніцарчук, яка б до когось підбігала і кричала. Якби дійсно якась особа підбігала і кричала, думаю, що це б значилось не одного інспектора», - сказала вона.

Адвокат також наголосила, що в матеріалах справи є достатньо доказів побиття Сніцарчук і Соделя.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант» Владислава Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 чоловік, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській. Шевченківський райсуд Києва випустив Тітушка під заставу 22 тис. 940 гривень.

Кримінальну справу за обвинуваченням Тітушка у побитті журналістів призначено до розгляду по суті на 1 липня.