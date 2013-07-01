Єфремов: Парламент повинен проголосувати за відставку члена ЦВК Шаповала

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи Партія регіонів завтра голосуватиме за зміни у складі ЦВК.

На тему: Янукович нагородив голову ЦВК орденом Ярослава Мудрого

“Це наш обов’язок - проголосувати за відставку, згідно із законом, керівника, який іде, і проголосувати за представлену кандидатуру Президента, обравши ще одного члена Центральної виборчої комісії”, - сказав він.

Водночас на запитання, хто може очолити ЦВК, Єфремов відповів, що голову ЦВК обирають члени комісії.

“Можна сьогодні прогнозувати щось, але це буде лише прогноз”, - сказав лідер фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Президент України Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.

Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.