Єфремов: Парламент повинен проголосувати за відставку члена ЦВК Шаповала
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов підкреслює, що Верховна Рада повинна проголосувати за відставку члена Центральної виборчої комісії Володимира Шаповала.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чи Партія регіонів завтра голосуватиме за зміни у складі ЦВК.
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“Це наш обов’язок - проголосувати за відставку, згідно із законом, керівника, який іде, і проголосувати за представлену кандидатуру Президента, обравши ще одного члена Центральної виборчої комісії”, - сказав він.
Водночас на запитання, хто може очолити ЦВК, Єфремов відповів, що голову ЦВК обирають члени комісії.
“Можна сьогодні прогнозувати щось, але це буде лише прогноз”, - сказав лідер фракції Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Президент України Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.
Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.