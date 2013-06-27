Янукович нагородив голову ЦВК орденом Ярослава Мудрого

Про це йдеться в указі «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України», розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Шаповала нагороджено “за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм”.

Також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено, зокрема, народних депутатів України Олександра Стояна та Нвєра Мхітаряна (обоє з фракції Партії регіонів), голову Верховного суду України у відставці Петра Пилипчука.

Крім того, нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня, зокрема, народного депутата Леоніда Клімова (фракція Партії регіонів).

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено народних депутатів Віталія Барвіненка, Євгенія Гєллєра (обидва з фракції ПР).