Донецький губернатор: Держказначейство заборгувало сотні мільйонів гривень
15:50, 01 липня 2013Політика
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Державне казначейство України заборгувала Донецькій області декілька сотень мільйонів гривень.
Шишацький теж не промовчав
Як повідомляють "Новости Донбасса", про це сьогодні на прес-конференції заявив донецький губернатор Андрій Шишацький.
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«Є затримки з перерахувань казначейством місцевим бюджетам за незахищеними статтями. Сьогодні немає заборгованості за захищеними статтями, тобто по заробітній платі, комунальних платежах, ліках на 1 липня, а за незахищеними, на жаль, така є », - сказав він.
Шишацький зазначив, що загальна сума заборгованості постійно коливається. «Платіжки деякі лежать тиждень, два тижні, місяць», - заявив губернатор.
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