Бунт мерів проти казначейства: Бабаєва здивував Мамай, який «зазвичай мовчить»
Мер Кременчука просить Асоціацію міст України порушити питання неплатежів казначейства на найвищому державному рівні
Мер Кременчука (Полтавська обл.) Олег Бабаєв звернувся до Асоціації міст України з проханням порушити питання неплатежів казначейства на найвищому державному рівні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів сьогодні, 1 липня, на брифінгу.
За його словами, казначейство не пропускає платежі. Лише у Кременчуці картотека неплатежів вже становить близько 20 млн. грн.
«Така сама ситуація й в інших регіонах. Дивіться, мер Полтави Мамай теж обурюється. Він же зазвичай мовчить, а тут теж обурився неплатежами. Я не маю права через них завалити програму 70-річчя міста. Через неплатежі у місті вже припинено роботи з ремонту дахів, доріг тощо ", - зазначив мер.
"Ми запланували майже 9 млн. грн на ремонт вулиці Леніна. Сьогодні мені треба ухвалити вольове рішення: або розривати вулицю (і є ризик, що на День міста там буде яма, а якщо не яма, то щебінь і пісок), або - не розривати. Ми не можемо розрити вулицю і до дня міста залишити її в ямах. А гроші на роботи може не пропустити казначейство. Буде як з Крюківським мостом — ми його зробили, а ДРБУ проплати досі не одержало. Або ще в квітні водоканал на три дні залишив місто без води для заміни устаткування. Роботи проведено, а водоканал грошей досі не одержав. Платіжка лежить в казначействі», - сказав Бабаєв.
Мер також вважає, що непроплата грошей казначейством може викликати протестні настрої у населення.
«Регіони заробляють і якщо залишаться без грошей, це викличе протестні настрої у людей. Десь ми мовчимо, але іноді мовчати не доводиться. Зараз будемо підключати Асоціацію міст і про це необхідно говорити на найвищому рівні», - зазначив Бабаєв.