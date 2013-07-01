Бунт мерів проти казначейства: Бабаєва здивував Мамай, який «зазвичай мовчить»

Мер Кременчука (Полтавська обл.) Олег Бабаєв звернувся до Асоціації міст України з проханням порушити питання неплатежів казначейства на найвищому державному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів сьогодні, 1 липня, на брифінгу.

За його словами, казначейство не пропускає платежі. Лише у Кременчуці картотека неплатежів вже становить близько 20 млн. грн.

«Така сама ситуація й в інших регіонах. Дивіться, мер Полтави Мамай теж обурюється. Він же зазвичай мовчить, а тут теж обурився неплатежами. Я не маю права через них завалити програму 70-річчя міста. Через неплатежі у місті вже припинено роботи з ремонту дахів, доріг тощо ", - зазначив мер.

"Ми запланували майже 9 млн. грн на ремонт вулиці Леніна. Сьогодні мені треба ухвалити вольове рішення: або розривати вулицю (і є ризик, що на День міста там буде яма, а якщо не яма, то щебінь і пісок), або - не розривати. Ми не можемо розрити вулицю і до дня міста залишити її в ямах. А гроші на роботи може не пропустити казначейство. Буде як з Крюківським мостом — ми його зробили, а ДРБУ проплати досі не одержало. Або ще в квітні водоканал на три дні залишив місто без води для заміни устаткування. Роботи проведено, а водоканал грошей досі не одержав. Платіжка лежить в казначействі», - сказав Бабаєв.

Мер також вважає, що непроплата грошей казначейством може викликати протестні настрої у населення.

«Регіони заробляють і якщо залишаться без грошей, це викличе протестні настрої у людей. Десь ми мовчимо, але іноді мовчати не доводиться. Зараз будемо підключати Асоціацію міст і про це необхідно говорити на найвищому рівні», - зазначив Бабаєв.