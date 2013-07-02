У прокуратурі запевняють, що не розглядають силовий варіант у Врадіївці

01:00, 02 липня 2013
Політика
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У прокуратурі Миколаївської області запевняють, що міліція не підвозила додаткових сил для захисту свої колег, яких оточили у райвідділку смт Врадіївка мешканці, обурені діями двох правоохоронців, які зґвалтували місцеву мешканку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі облпрокуратури, зазначивши, що на даний час ситуація під контролем.

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Водночас УНІАН не вдалося отримати коментар від в.о. начальника Управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергія Бурлакова, який на відміну від прес-секретаря Генеральної прокуратури та очільника прокуратури Миколаївської області не бере трубку мобільного телефона, зазначає кореспондент.

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