У прокуратурі запевняють, що не розглядають силовий варіант у Врадіївці

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі облпрокуратури, зазначивши, що на даний час ситуація під контролем.

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Водночас УНІАН не вдалося отримати коментар від в.о. начальника Управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергія Бурлакова, який на відміну від прес-секретаря Генеральної прокуратури та очільника прокуратури Миколаївської області не бере трубку мобільного телефона, зазначає кореспондент.