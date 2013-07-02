На місце "врадіївського повстання" виїхали прокурори

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області. Як зазначив співрозмовник агентства, місцеві мешканці побили вікна у райвідділку міліції.

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Що стосується затриманих або осіб, які зазнали ушкоджень - такою інформацією в прокуратурі області не володіють.