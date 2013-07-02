Захарченко прибуде у ВР о пів на другу доповідати про гвалтівників

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

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Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалося, що Захарченко виступить у парламенті на вечірньому засіданні, тобто, після 16.00.