Захарченко прибуде у ВР о пів на другу доповідати про гвалтівників

11:30, 02 липня 2013
Політика
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Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко прибуде до Верховної Ради для інформування про події у Миколаївській області о 13.30.

Захарченка чекає непроста розмова з нардепами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

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Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалося, що Захарченко виступить у парламенті на вечірньому засіданні, тобто, після 16.00.

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