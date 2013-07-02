У Врадіївці міліція застосувала сльозогінний газ: людей забрала «швидка»

09:32, 02 липня 2013
Суспільство
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Міліція застосувала сльозогінний газ під час мітингу у Врадіївці Миколаївської області.

Парсенюк намагався втихомирити селян/Фото:media.news.pn

Після опівночі у Врадіївці Миколаївської області, де сталося зґвалтування дівчини за участю правоохоронців, на мітингу залишилося близько 200 людей від тисячі, які зібралися 1 липня о 19.00, передає кореспондент УНІАН.

Заворушення почалися після 21.00, коли до людей вийшов начальник райвідділу міліції, але нічого до ладу не зміг сказати, тому вирішив зайти в будівлю райвідділу. При цьому розгнівані люди кинулися за ним, але спецпідрозділ застосував сльозогінний газ.

Це розсердило людей ще більше, вони з палицями і камінням почали штурмувати райвідділ міліції, побили майже всі вікна, винесли ворота і кілька разів кидали пляшки із запальною сумішшю.

Після газової атаки "швидка" забрала кількох осіб.

Люди обурені тим, що капітан міліції Євген Дрижак, якого неодноразово бачили у Врадіївці п'яним, після знущань над 29-річною жінкою залишився на волі. В алібі Дрижака, про яке розповідають у міліції і прокуратурі, місцеві жителі не вірять.

На місце близько 0.00 прибув начальник управління МВС в Миколаївській області Валентин Парсенюк.

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Він без охорони пішов до людей, щоб заспокоїти їх і почав з того, що починав свою службу у Врадіївці і тоді жодних інцидентів не було.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Андрій Парубій, під час штурму райвідділу було затримано одного хлопця. За даними екс-кандидата в депутати Аркадія Корнацького, присутні на мітингу побачили в дверях міліції Євгена Дрижака, після чого у вікна відділення полетіли каміння, яйця та інші предмети.

"Люди кинулися до дверей райвідділу, а звідти міліціонери почали бризкати з газових балончиків і стріляти", - написав він у соцмережі і зазначив, що Дрижак доводиться хрещеником керівникові обласного управління МВС Валентину Парсенюку.

Раніше стало відомо, що інший фігурант справи Дмитро Поліщук є племінником прокурора Заводського району міста Миколаєва.

Як повідомлялося, 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію.

28 червня міліціонера і ще одного чоловіка затримано за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, потерпіла жінка вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину, проте вказаний співробітник міліції в день скоєння злочину перебував на чергуванні і стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відеозапис реєстратора в райвідділі підтверджує, що міліціонер не виходив з райвідділу, прокуратура призначила проведення експертизи для визначення, чи було втручання у відеозапис.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

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