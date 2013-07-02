Янукович взяв під контроль розслідування згвалтування у Врадіївці

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці провести нараду з керівництвом СБУ та МВС для вивчення усіх фактів участі співробітників правоохоронних структур у протиправних діях для надання належної оцінки, визначення подальшого реагування та розробки запобіжних заходів на майбутнє.

Керівники СБУ та МВС, за дорученням Президента, повинні найближчим часом провести колегії щодо виявлення фактів і запобігання правопорушенням.

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Результатом проведених колегій має стати чіткий план щодо приведення дій персонального складу правоохоронних служб до вимог чинного законодавства.