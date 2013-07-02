Янукович взяв під контроль розслідування згвалтування у Врадіївці
12:30, 02 липня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович взяв під особистий контроль розслідування Генеральною прокуратурою справи про згвалтування 29-річної жінки у смт Врадіївка Миколаївської області.
Віктор Янукович дав доручення Пшонці
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці провести нараду з керівництвом СБУ та МВС для вивчення усіх фактів участі співробітників правоохоронних структур у протиправних діях для надання належної оцінки, визначення подальшого реагування та розробки запобіжних заходів на майбутнє.
Керівники СБУ та МВС, за дорученням Президента, повинні найближчим часом провести колегії щодо виявлення фактів і запобігання правопорушенням.
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Результатом проведених колегій має стати чіткий план щодо приведення дій персонального складу правоохоронних служб до вимог чинного законодавства.
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