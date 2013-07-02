Депутати від “Батьківщини” закликають жителів Врадіївки не розходитися
Народні депутати від “Батьківщини” закликають жителів Врадіївки Миколаївської області не розходитися, поки не буде офіційно підтвердженої інформації про затримання капітана міліції Євгена Дрижака, підозрюваного у жорстокому згвалтуванні 29-річної місцевої жительки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат Андрій Парубій, який перебуває у Врадіївці. За його словами, як тільки жителі розійдуться, справу “буде закрито”.
У свою чергу, народний депутат Роман Забзалюк запропонував встановити навпроти приміщення районного відділення міліції декілька наметів.
Депутти також закликали місцевих жителів розбитися на групи і чергувати біля міліції до того моменту, поки не буде офіційної інформації про затримання Дрижака.
Сьогодні вночі з жителями Врадіївки чергуватиме народний депутат Микола Катеринчук, який запропонував усім, кому відомі будь-які подробиці злочину, повідомити їх йому.
На цю тему: Дві сотні жителів Врадіївки зібралися біля райвідділу міліції
Як повідомляв УНІАН, Врадіївський районний відділ міліції пікетують більш як 150 осіб.
Раніше у ніч на 2 липня близько тисячі жителів Врадіївки почали штурмувати відділення міліції, висловлюючи невдоволення тим, що Дрижак - учасник зґвалтування місцевої жительки - перебував на волі.
Сьогодні, 2 липня, прокуратура Миколаївської області повідомила про затримання Дрижака.