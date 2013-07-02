Депутати від “Батьківщини” закликають жителів Врадіївки не розходитися

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат Андрій Парубій, який перебуває у Врадіївці. За його словами, як тільки жителі розійдуться, справу “буде закрито”.

У свою чергу, народний депутат Роман Забзалюк запропонував встановити навпроти приміщення районного відділення міліції декілька наметів.

Депутти також закликали місцевих жителів розбитися на групи і чергувати біля міліції до того моменту, поки не буде офіційної інформації про затримання Дрижака.

Сьогодні вночі з жителями Врадіївки чергуватиме народний депутат Микола Катеринчук, який запропонував усім, кому відомі будь-які подробиці злочину, повідомити їх йому.

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Як повідомляв УНІАН, Врадіївський районний відділ міліції пікетують більш як 150 осіб.

Раніше у ніч на 2 липня близько тисячі жителів Врадіївки почали штурмувати відділення міліції, висловлюючи невдоволення тим, що Дрижак - учасник зґвалтування місцевої жительки - перебував на волі.

Сьогодні, 2 липня, прокуратура Миколаївської області повідомила про затримання Дрижака.