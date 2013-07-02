Дві сотні жителів Врадіївки зібралися біля райвідділу міліції

Близько 200 жителів Врадіївки Миколаївської області знову зібралися біля приміщення районного відділу міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, люди вимагають від представників комісії МВС, яка займається службовим розслідуванням справи про згвалтування жительки Врадіївки міліціонерами, доказів, чи справді заарештовано третього підозрюваного – капітана міліції Євгена Дрижака.

На переконання місцевих жителів, капітану міліції вдалося втекти у Росію до батьків.

При цьому керівник комісії МВС зі службового розслідування Микола Березань запевнив, що Дрижак затриманий і перебуває у прокуратурі Миколаївської області.

Разом із людьми біля приміщення міліції залишаються народні депутати Микола Катеринчук та Андрій Парубій.

Частина людей агресивно налаштована. Вони заявляють, що не збираються розходитися на ніч.