Нардеп: Позбавлення карток Балоги та Домбровського порушує Конституцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявила на засіданні парламенту.

Звертаючись до голови ВР, вона наголосила: «Ви порушуєте Конституцію України, тому що стаття 81 визначає 5 випадків, коли можна позбавити депутата мандата. Під ці випадки не підпадають ні Домбровський, ні Балога».

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Геращенко підкреслила, що такі дії влади, яка контролює судову систему, свідчать про те, що в неї більшості в 226 голосів в парламенті немає і тому для зарахування позафракційних народних депутатів та депутатів із фракції Партії регіонів ухвалюється таке рішення судами, щоб примусити їх голосувати за необхідні владі закони, зокрема за векселі.

Вона наголосила, що Домбровський і Балога мають залишитися народними депутатами.