Рибак анулював картки нардепів Домбровського та Балоги
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак анулював картки для голосування народних депутатів Олександра Домбровського та Павла Балоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив під час засідання парламенту.
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“Я даю доручення анулювати картки для голосування Олександра Домбровського та Павла Балоги”, - сказав він.
Рибак зауважив, що припиняються нарахування відповідних виплат Домбровському та Балозі, а також повноваження помічників-консультантів, які працювали з ними.
Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Павла Балоги. Таке рішення суд прийняв за позовом колишнього народного депутата Юрія Кармазіна.
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8 лютого Вищий адмінсуд за позовом Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.
ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.
14 лютого Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.