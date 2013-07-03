Рибак анулював картки нардепів Домбровського та Балоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це він оголосив під час засідання парламенту.

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“Я даю доручення анулювати картки для голосування Олександра Домбровського та Павла Балоги”, - сказав він.

Рибак зауважив, що припиняються нарахування відповідних виплат Домбровському та Балозі, а також повноваження помічників-консультантів, які працювали з ними.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради Рибака вилучити посвідчення і картки для голосування депутатів Домбровського і Павла Балоги. Таке рішення суд прийняв за позовом колишнього народного депутата Юрія Кармазіна.

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8 лютого Вищий адмінсуд за позовом Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу.

ВАСУ скасував постанови ЦВК у частині реєстрації зазначених народних депутатів і визнав відсутність у них статусу і повноважень народних депутатів.

14 лютого Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення Балоги і Домбровського повноважень.