У Польщі відповіли «Свободі»: Коморовський їде до Луцька як пілігрим

Радник Президента Польщі Броніслава Коморовського Хенрик Вуєць вважає несправедливою заяву одного з представників української партії "Свобода", котрий назвав "небажаним" візит глави Польської держави до Луцька для вшанування жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Варшаві.

"На мою думку, це несправедливо, адже президент їде як пілігрим, аби молитися за жертви, як з української, так і польської сторони", - відзначив співрозмовник агентства.

Вуєць назвав важливою спільну молитву за жертв тих трагічних подій, нагадавши, що на минулому тижні Богослужіння в пам'ять жертв Волинської трагедії у Варшаві провів глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Він нагадав, що в цьому Богослужінні, серед інших представників польської влади та духовенства, взяв участь Президент Польщі.

"Лише цією дорогою можемо залагодити те, що сталося в минулому", - наголосив він.

Вуєць висловив переконання, що українцям та полякам вдасться добитися історичного поєднання, наголосивши на необхідності "доброї волі" з обох сторін.

Він додав, що Президент Польщі сьогодні планує обговорити з Президентом України Віктором Януковичем спільну участь в заходах з відзначення 70-ї річниці Волинської трагедії під час його візиту в Україну 14 липня.

Як повідомляв УНІАН, голова Волинської обласної організації ВО "Свобода" Анатолій Вітів назвав візит Президента Польщі Броніслава Коморовського до Луцька, анонсований на 14 липня, небажаним, бо може спровокувати загострення українсько-польських відносин.