У «Свободі» заявляють, що візит Коморовського до Луцька є небажаним

Візит Президента Польщі Броніслава Коморовського до Луцька, анонсований на 14 липня, є небажаним, бо може спровокувати загострення українсько-польських відносин, заявляє народний депутат, голова Волинської обласної організації ВО "Свобода" Анатолій Вітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, "після того як 20 червня Сенат ухвалив антиукраїнську, псевдоісторичну та шовіністичну постанову про події на Волині, візит Президента Польщі до Луцька є небажаним та недоречним. Українське суспільство може сприйняти цю ініціятиву польського президента як провокацію".

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Вітів вважає, що Коморовський хоче приїхати до Луцька, аби "символічно принизити українців, які боролися за незалежність на своїй власній землі, та показати їх "вбивцями".

За його словами, присутність польського Президента на Волині не лише не наблизить час порозуміння між двома народами, а може спровокувати акцію протесту громади.

"Приїзд Броніслава Коморовського до Луцька був би доцільним лише в тому випадку, якби він відвідав українські села, мешканці яких були жертвами нападів польських окупаційних загонів у роки Другої світової війни, і публічно покаявся перед Україною за багаторічні роки загарбницької політики Речі Посполитої. Президент Польщі нарешті має публічно засудити звірства, вчинені поляками проти українців на Холмщині навесні 1944 року та під час операції "Вісла". Такий крок глави Польської держави став би позитивним сигналом і допоміг налагодженню українсько-польського порозуміння. В іншому випадку Броніслав Коморовський – небажана персона в обласному центрі Волині", - наголосив Вітів.

Водночас він констатував, що ВО "Свобода" надалі буде послідовним прихильником добросусідських відносин з польським народом і докладе максимальних зусиль задля пошуку компромісів щодо справедливого погляду на історичне минуле і спільних перспектив «у сім'ї вільних європейських націй в майбутньому».