Власенко погрожує звернутися в ЄСПЛ, якщо влада затягуватиме лікування Тимошенко

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко, говорячи про можливі строки проведення рекомендованого німецькими лікарями оперативного втручання.

“Я не можу визначити в цьому випадку розумність чи нерозумність строків. Їх визначать медики, тому що це питання не юридичне, це питання медичне. Як тільки мені медики скажуть, що ситуація критична, я буду звертатися в ЄСПЛ. Медики сказали, що операція потрібна. Як тільки вони мені скажуть, що це критично, я почну робити юридичні кроки, базуючись на медичному висновку про те, що це вже критично”, - сказав Власенко.

Він підкреслив, що лікуючими лікарями Тимошенко є медики берлінської клініки “Шаріте”. Захисник іронічно оцінив намагання українських лікарів провести медичне обстеження екс-прем’єра.

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“Якщо ви хочете обстежувати, то обстежуйте один одного. Лікуючі лікарі Юлії Володимирівни чітко висловилися — операція потрібна. Плюс вони сказали, що готові забезпечити і операцію, і післяопераційну реабілітацію”, - наголосив захисник.

Власенко підкреслив, що захист Тимошенко не ставить під сумнів професійність українських лікарів, однак наголосив, що вони перебувають під тиском і повністю залежать від влади.

“На жаль, за час незаконного перебування Юлії Тимошенко і в Качанівській колонії, і в лікарні “Укрзалізниці”, і в Лук’янівському СІЗО ми мали масу прикладів, коли професійні нормальні українські лікарі під тиском писали всіляку маячню. Наприклад, Тимошенко 8 місяців з 5 листопада 2011 року по травень 2012 року лежала пластом і не підводилася, а вони кожен день видавали довідки, що вона здорова. Тому говорити про довіру до цих лікарів неможливо. Ми кілька разів прямо ловили цих лікарів на брехні”, - зазначив Власенко.

Захисник не відповів прямо, де може бути проведена операція, однак сказав, що було б “абсурдом перевозити клініку “Шаріте” в Харків”.

Він акцентував, що, якщо операція не буде проведена, це “може привести до незрозумілих наслідків: як мінімум — це рецидиви всього того, що відбувається, і, як результат, це може призвести до інвалідизації Юлії Володимирівни”.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки “Шаріте” рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Донька екс-прем’єра наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідізації пацієнтки. Євгенія додала, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

Пізніше Афанасьєв заявив, що екс-прем’єр-міністр не згодна проводити інвазивне втручання в медичних закладах на території України.

Того ж дня у МОЗ заявили, що можливість застосування хірургічних методів у лікуванні Тимошенко може бути розглянута лише за наявності результатів додаткового обстеження.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» у зв’язку з захворюванням хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.