У Європі побачили, що Янукович «шукає шлях» розв'язання проблеми Тимошенко

Лідери країн Вишеградської четвірки сподіваються на розв’язання проблеми з ув’язненням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Польщі Броніслав Коморовський заявив сьогодні на спільній прес-конференції з президентами Словаччини, Угорщини, Чехії та України після засідання глав держав Вишеградської четвірки.

Коморовський зазначив, що президенти країн Вищеградської групи сьогодні на переговорах розмовляли з Президентом України Віктором Януковичем про Юлію Тимошенко.

“Я думаю, що можу це сказати від імені всіх президентів Вищеградської четвірки: я з задоволенням можу сказати про те, що пан Президент Янукович веде пошук дороги — як вирішити цю проблему згідно з українським законодавством. Або на підставі чинного законодавства, або шляхом внесення змін до українського законодавства через парламент”, - наголосив Президент Польщі.

“З цією декларацією ми також маємо великі надії”, - додав Коморовський.