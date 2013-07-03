Герман з трибуни пообіцяла, що гроші заробітчан ніколи не оподаткують

Народний депутат з фракції Партії регіонів Ганна Герман виступає проти обкладання податками грошей, які в Україну пересилають трудові мігранти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герман сказала під час виступу на парламентських слуханнях “Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення”.

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“З цієї трибуни обіцяю, що такого (обкладання податком грошей трудових мігрантів - УНІАН) у Верховній Раді не буде ніколи”, - сказала вона.

На переконання Герман, державі потрібно розробити програму, яка зокрема передбачатиме створення банків для того, “щоб гроші, які ви посилаєте в Україну, працювали на вас”. “Треба створити банк, як колись були українські кооперативні спілки, так і зараз треба створити систему, яка б забезпечувала вашим інвестиціям можливість працювати, заробляти, творити бізнес з тим, щоб ви, навіть живучи там, вже закладали економічні основи повернення сюди”, - сказала Герман. Вона зазначила, що Україна має погану радянську традицію: вона ставиться до тих людей, які поїхали заробляти на хліб, так само, як ставилися в Радянському Союзі до тих, кого силоміць вивозили в роботу в Німеччину. “Їх вважали зрадниками і така ментальна традиція, на жаль, в Україні зберігається”, - сказала Герман. Вона вважає, що Україна має повернути на свою землю людей, які мають досвід життя в європейських країнах і які “розбавлять ту мутну воду чимось чистим і позитивним”.