Українці їздять на заробітки до Італії, Росії і Польщі

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявили представники Національного форуму профспілок України і Міжнародної організації українців «Четверта хвиля».

Під час прес-конференції її учасники навели статистику, згідно з якою число українців, які працюють у Росії, за офіційними даними, становило на кінець 2012 року 496,1 тис. осіб (42,7% загального числа тих, які виїхали на заробітки), у Польщі – 167,8 тис. осіб (14,4%), в Італії – 153,3 тис. осіб (13,2%).

«Раніше пальму першості утримувала Італія. Зараз – Росія і Польща. Але це офіційні дані. Якщо брати до уваги, скільки українців працюють нелегально, то Італія все одно на першому місці», - повідомив керівник Міжнародної організації українців «Четверта хвиля» Валерій Рябенко. При цьому він підкреслив, що з минулого року до переліку країн, куди виїжджають українці, увійшла Білорусь.

«Зараз українці їздять навіть до Білорусі. Це означає, що в Білорусі вигідніше працювати. Так, це багато в чому човникові поїздки, на сезонні роботи, але там є гарантія одержати зарплату», - підкреслив Рябенко.

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При цьому він звернув увагу, що, незалежно від країни перебування, головною проблемою, з якою стикаються українці за кордоном, є фактична відсутність соціальних гарантій.

«Проблема - соціальний захист трудових мігрантів і членів їх сімей. Україна не ратифікувала 5 конвенцій МОП і одну конвенцію ООН. Відсутність таких документів не дозволяє підписувати двосторонні договори з іншими країнами, наприклад, про пенсійне забезпечення та інші форми соціального захисту», - підкреслив Рябенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники громадськості закликали владу активізувати роботу зі створення робочих місць і підписання угод про уникнення подвійного оподаткування. На їх думку, створення в Україні нових робочих місць, а також активізація держави у сфері укладання угод про уникнення подвійного оподаткування доходів громадян з країнами ЄС та іншими державами, де живуть і працюють українські громадяни, дозволить посилити соціальний захист українських гастарбайтерів і скоротити міграційні потоки українців за кордон.