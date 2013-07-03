Експерт: Вишеградській четвірці не вдалося добитися від Януковича нічого нового

Президентам Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини не вдалося добитися від Президента України Віктора Януковича жодних нових декларацій в справі виконання умов для запланованого на листопад підписання договору про асоціацію України з Євросоюзом.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказав директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пєкло, коментуючи результати сьогоднішньої зустрічі у польській Віслі.

Співрозмовник агентства звернув увагу, що на підсумковій прес-конференції, в якій брали участь всі президенти, не прозвучало жодних нових конкретних декларацій, що свідчить про брак нових домовленостей.

"Янукович представив вже раніше озвучувані обіцянки, котрі ні до чого не привели", - зазначив він.

Експерт назвав "практично нереальним" ухвалення Верховною Радою України необхідних для підписання договору про асоціацію законопроектів до кінця літа цього року, як того вимагає ЄС.

На думку Пєкла, українська влада розраховує на те, що Євросоюз погодиться на підписання договору про асоціацію без ухвалення всіх законів, якщо буде випущена на лікування до Німеччини екс-глава українського уряду Юлія Тимошенко.

"Це неправда", - сказав експерт, оцінюючи вірогідність такого сценарію.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Януковича заявив сьогодні після зустрічі з президентами "Вишеградської четвірки" у польській Віслі про готовність України виконати усі висунуті Євросоюзом умови до запланованого на листопад саміту "Східного партнерства", на якому планується підписання згаданого договору.

Янукович сказав, що частину законів Верховна Рада ухвалить ще на цьому тижні, а решту - у вересні.

Він також відзначив, що українська влада шукає спосіб вирішення "справи Тимошенко".

Раніше представники Євросоюзу називали три найголовніші умови для підписання договору про асоціацію з Україною у листопаді цього року: ухвалення нового виборчого законодавства, закону про прокуратуру та вирішення питання "вибіркового правосуддя".