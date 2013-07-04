Суд відмовився прийняти зустрічний позов Яценюка до Клюєва

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні під час попереднього розгляду позову Клюєва винесла суддя Бортницька.

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Зокрема, в своєму рішенні суддя грунтувалася на тому, що зустрічний позов не взаємопов’язаний із позовом, який розглядається.

Крім того, суддя відмовила представникам Яценюка в суді у задоволенні клопотань щодо виклику Клюєва в судове засідання для надання безпосередніх пояснень, у виклику в якості свідків Президента України Віктора Януковича, голови СБУ Олександра Якименка, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та не дозволила брати участь в судовому засіданні в якості третіх осіб без висування самостійних вимог народних депутатів Геннадія Москаля, Віталія Ярему, Максима Бурбака.

Також суд вирішив відкласти судове засідання з попереднього розгляду позову Клюєва на 11.00 23 липня для того, щоб за цей час сторона відповідача змогла підготувати належним чином подання нових клопотань, зокрема витребування у Державної служби охорони при МВС довідки про місце знаходження і перебування Клюєва в період з 1 по 18 травня, а також сплатити у належний спосіб судовий збір для подання клопотання щодо проведення судово-психічної експертизи з метою встановлення, як озвучена Яценюком інформація вплинула на психоемоційний стан Клюєва.