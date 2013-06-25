Єфремов пояснив, чому Клюєв судиться з Яценюком

Про причини судового позову Клюєва до Яценюка розповів в ефірі "5 каналу" лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

"У Яценюка почалися проблеми з виходом депутатів із фракції, він чомусь вирішив, що цим займається Клюєв, і активно, агресивно був налаштований проти нього, заявляючи, що він займається тим, що у нього депутати виходять з фракції. Коли він в цьому переконався, що ні, тоді він почав звинувачувати іншого керівника державного рівня, що той займається виходом його депутатів з фракції", - заявив Єфремов.

"По-моєму проблема лежить абсолютно в іншій площині - не треба за гроші брати депутатів собі у фракцію, тоді у них не буде морального права підійти до тебе і сказати, що вибач, але у мене перед тобою немає жодних зобов'язань", - сказав лідер фракції ПР.

На думку Єфремова, виграє судовий процес той, на боці кого будуть факти.

"Хто за законом правий той і виграє. Якщо у Яценюка є факти, які він підтвердить, що Клюєв чимось займався то виграє він, якщо таких фактів немає, то він програє", - додав регіонал.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Арсеній Яценюк повідомив журналістів, що Глава РНБО Андрій Клюєв подав на нього до суду за заяви, в яких Яценюк звинувачував Клюєва у купівлі народних депутатів із фракції "Батьківщина".