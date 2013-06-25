Єфремов пояснив, чому Клюєв судиться з Яценюком
Cекретар РНБО Андрій Клюєв подав до суду на лідера "Батьківщини" Арсенія Яценюка через заяви останнього про те, що Клюєв причетний до підкупу опозиційних депутатів.
Про причини судового позову Клюєва до Яценюка розповів в ефірі "5 каналу" лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
"У Яценюка почалися проблеми з виходом депутатів із фракції, він чомусь вирішив, що цим займається Клюєв, і активно, агресивно був налаштований проти нього, заявляючи, що він займається тим, що у нього депутати виходять з фракції. Коли він в цьому переконався, що ні, тоді він почав звинувачувати іншого керівника державного рівня, що той займається виходом його депутатів з фракції", - заявив Єфремов.
"По-моєму проблема лежить абсолютно в іншій площині - не треба за гроші брати депутатів собі у фракцію, тоді у них не буде морального права підійти до тебе і сказати, що вибач, але у мене перед тобою немає жодних зобов'язань", - сказав лідер фракції ПР.
На думку Єфремова, виграє судовий процес той, на боці кого будуть факти.
"Хто за законом правий той і виграє. Якщо у Яценюка є факти, які він підтвердить, що Клюєв чимось займався то виграє він, якщо таких фактів немає, то він програє", - додав регіонал.
Як повідомляв УНІАН, 19 червня Арсеній Яценюк повідомив журналістів, що Глава РНБО Андрій Клюєв подав на нього до суду за заяви, в яких Яценюк звинувачував Клюєва у купівлі народних депутатів із фракції "Батьківщина".