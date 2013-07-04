ВР сьогодні розгляне законопроекти про вибори у проблемних округах
12:07, 04 липня 2013Політика
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Верховна Рада України проголосувала за включення до порядку денного ряду законопроектів, які стосуються повторних виборів народних депутатів сьомого скликання у деяких одномандатних округах.
Опозиція не голосувала
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 народних депутатів із 383 зареєстрованих у сесійній залі.
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Фракції опозиції не голосують сьогодні, у тому числі числі і за це рішення.
Перед цим Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні до завершення усіх питань порядку денного.
За дане рішення проголосували 242 із 390 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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