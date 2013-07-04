ВР сьогодні розгляне законопроекти про вибори у проблемних округах

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 229 народних депутатів із 383 зареєстрованих у сесійній залі.

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Фракції опозиції не голосують сьогодні, у тому числі числі і за це рішення.

Перед цим Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні до завершення усіх питань порядку денного.

За дане рішення проголосували 242 із 390 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.