КВУ: перевибори у п'ятьох проблемних округах будуть непростими

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він сказав: “Вибори у 5 округах однозначно будуть непростими. До них буде прикута величезна увага світового співтовариства... Ці вибори багато в чому будуть дуже гострими, конкурентними і будуть подією не локального, а національного масштабу”.

На думку Черненка, крім учасників виборів жовтня 2012 року, які, вочевидь, майже усі знову будуть балотуватися, з'явиться низка відомих або не дуже відомих політичних діячів, які знаходяться поза парламентом.

“Очевидно, переможці виборів, чия перемога не була визнана, мають кращі стартові позиції, бо перемагали на цих виборах, але казати, що вибори для них – це буде легка прогулянка, я б не став. Буде інша ситуація, інші великі ресурси. Навіть коли опозиційні партії об'єднуються навколо одного кандидата, з'являється ще якийсь кандидат, який відомий, має певні ресурси і який декларує свою опозиційність. Він відтягує серйозну кількість голосів від єдиного кандидата і віддає владі. Тобто такий сценарій може розігруватись на цих проблемних округах”, - зазначив Черненко.

За його словами, те, коли відбудуться вибори – влітку чи восени, не є принциповим питанням, головне, щоб вони відбулись якнайшвидше.

“Те, що опозиція каже, що влітку буде нижча явка і легше сфальсифікувати вибори, можливо, і має під собою підстави. Останні місцеві вибори у Василькові показали, що при низькій явці можна пограти у результат. Я б не перебільшував фобії опозиції, яка боїться виборів влітку. Виборці у нас свідомі і якщо їдуть у відпустку, то не лише виборці опозиційних партій, а й провладних. Тому, можливо, дата виборів якийсь вплив на результат і матиме, але я б не перебільшував і не думав, що це буде визначальним”, - додав Черненко.