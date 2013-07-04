Тягнибок дорікає позафракційним, що не голосують з ними «в нуль»

Фракції Партії регіонів та КПУ не змогли б ухвалити потрібні їй рішення, якби не зміна позиції позафракційних народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок.

За його словами, Партії регіонів і КПУ неодноразово не вистачало голосів для ухвалення потрібних їм рішень.

“Якщо б сьогодні відбувалося голосування так, як воно, скажімо, було вчора, коли наші три фракції голосували “в нуль”, а також позафракційні голосували “в нуль”, то ніякого позитивного рішення Партя регіонів і КПУ не отримали б”, - переконаний Тягнибок.

Водночас, сказав він, “ми маємо сьогодні позицію позафракційних”. “І ця позиція дивує опозицію. Оскільки потрібно було тримати таку саму лінію, як вона була вчора”, - сказав лідер ВО “Свобода”.

Як зазначив Тягнибок, хоча сьогодні більшості вдалося проголосувати за призначення “свого члена” Центральної виборчої комісії, відбулося порушення дисбалансу у складі ЦВК. “Й однозначно для всіх - і для українського суспільства, і для світової громадськості - зрозуміло, що вони підготувалися до виборів 2015 року. Їм потрібне певне фальшування виборів”, - додав Тягнибок.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, парламент припинив повноваження голови ЦВК Володимира Шаповала.

Також парламент обрав Копиленка членом Центрвиборчкому. За це рішення проголосували 236 народних депутатів із 386 зареєстрованих у сесійній залі.