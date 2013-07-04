Яценюк каже, що сьогодні призначили «нового Ківалова»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу.

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“Сьогодні за вказівкою Президента України Віктора Януковича було проведено незаконне і неконституційне голосування про призначення нового члена Центральної виборчої комісії і про звільнення голови ЦВК”, - сказав Яценюк.

Він нагадав, що відповідно до заяви голови Верховної Ради України Володимира Рибака, голова ЦВК Володимир Шаповал самостійно написав заяву про складення повноважень. “Одначе, коли ми зробили запит до голови парламенту і комітету з’ясувалося, що ніякої заяви голова ЦВК не писав і не закликав зняти з нього повноваження голови ЦВК”, - відзначив лідер фракції “Батьківщина”.

Яценюк переконаний, що голова ВР сфальшував інформацію про існування такої заяви.

Водночас, Яценюк вважає, що внесене Президентом України Віктором Януковичем подання щодо призначення членом ЦВК Олександра Копиленка було зроблено з порушенням ст. 6 п. 2 Закону України про Центральну виборчу комісію.

За словами Яценюка, у цьому законі визначається, що у поданні Президента мають враховуватися пропозиції депутатських груп і фракцій парламенту.

“Віктор Янукович зобов’язаний був надіслати пропозиції всім керівникам фракцій і тільки на підставі письмових пропозицій вносити дане подання”, - сказав Яценюк.

На його думку, Янукович хоче “вкрасти вибори 2015 року так само, як він хотів вкрасти вибори в 2004 році”.

“Він сьогодні призначив нового Ківалова, який буде рахувати так, як скаже Янукович, а не так, як проголосував народ України”, - сказав Яценюк.

Він також наголосив, що опозиція пройде “всі судові процедури” щодо призначення Копиленка членом ЦВК. “І ми звертаємось до наших західних партнерів, які вимагають від України чесних і прозорих виборів, з одним чітким сигналом — ЦВК не може виконувати свою функцію, так як призначена з порушенням закону”, - сказав Яценюк.

Він також додав, що члени ЦВК припинять свої повноваження наступного року. Потрібно прийняти новий закон про ЦВК та сформувати новий склад комісії пропорційно з представництвом усіх фракцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, парламент припинив повноваження голови ЦВК Володимира Шаповала.

Також парламент сьогодні обрав Копиленка членом Центрвиборчкому.

За це рішення проголосували 236 народних депутатів із 386 зареєстрованих у сесійній залі.

У голосуванні взяли участь депутати з фракції Партії регіонів (191), КПУ (32), позафракційні (13). Народні депутати з опозиції не дали Копиленка жодного голосу «за».