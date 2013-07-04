ПР хоче повернутися до законопроекту Кабміну щодо виборах до проблемних округах

Фракція Партії регіонів хоче повернутися до голосування по урядовому законопроекту про парламентські вибори у ряді проблемних округів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова фракції Олександр Єфремов, відповідаючи на запитання щодо того, що сьогодні до порядку денного сесії було включено законопроект щодо призначення повторних виборів депутатів в ряді одномандатних виборчих округів.

За його словами, розглянуто буде три альтернативні законопроекти.

“Ми довгий період часу погоджувалися з пропозицією представників опозиції і підготували в комітеті спільний законопроект. Враховуючи, що представники опозиції вчергове, вчиняючи нелогічно, відмовлялися довгий період часу голосувати по цьому законопроекту, фракція вчора на своєму зібранні ухвалила рішення, що ми повертаємося до голосування по законопроекту, який представив Кабінет міністрів”, - сказав Єфремов.

Він додав, що, згідно з цим законопроектом, дата виборів визначається не парламентом, а Центральною виборчою комісією. “І там ідеться про 7 округів”, - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд схвалив проект закону про проведення повторних виборів народних депутатів у 7 одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 та 71.

Опозиція наполягає на проведенні перевиборів лише в 5 округах.