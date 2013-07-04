«Вигнанець» Кравчук пояснив, чому голосував з більшістю за векселі

Народний депутат України від ВО “Батьківщина” Василь Кравчук, виключений сьогодні із фракції “Батьківщина” за голосування, всупереч рішенню фракції, пояснив, що підтримав провладний вексельний законопроект, оскільки "краще векселі, чим нічого".

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами Кравчука, проголосував за законопроект №2290а про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості) з двох причин. "По-перше, самі нардепи-бютівці, підприємства яких мають заборгованості по ПДВ, переконували керівництво фракції підтримати цей закон. По-друге, краще векселі, аніж нічого. Я не захищаю владу, а навпаки — критикую, що довели країну “до ручки”. І якщо зараз не підтримати векселі, то це згодом позначиться на виплатах заробітних плат і пенсій”, - пояснив бютівець.

Однак народний депутат відмовився уточнити прізвища своїх однопартійців, які хотіли також підтримати вексельний законопроект.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, опозиційні фракції не голосують у сесійній залі Верховної Ради, проте Народний депутат України від ВО “Батьківщина” Василь Кравчук голосував за вексельний закон, яким передбачалася реструктуризація бюджетної заборгованості шляхом застосування векселів.

Після цього голосування народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков у Facebook повідомив, що Кравчука виключили із фракції “Батьківщина”. Він написав: “Виключили із фракції Кравчука за голосування всупереч рішенню фракції, у тому числі за сьогоднішні вексельні закони”.