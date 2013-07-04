Аваков: Василя Кравчука виключили з фракції Батьківщини за "векселі"

Про це повідомив народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков у Facebook.

Він написав: “Виключили із фракції Кравчука за голосування всупереч рішенню фракції, у тому числі за сьогоднішні вексельні закони”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні опозиційні фракції не голосують у сесійній залі Верховної Ради, проте Кравчук голосував за вексельний закон, яким передбачалася реструктуризація бюджетної заборгованості шляхом застосування векселів.

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Пізніше Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив на засіданні парламенту про рішення фракції “Батьківщина” виключити народного депутата Василя Кравчука із фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак оприлюднив рішення, в якому зазначається, що Кравчука виключено “за зраду інтересів народу України та за систематичне порушення рішень фракції по голосуванню за питання порядку денного”.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла "вексельний закон", який дає Кабінету міністрів України право реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів у встановлених ним обсягах та порядку