Від імені Кужель розсилають фальшивий лист про відхід із політики

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», вона заявила: «Від мого імені було розповсюджено повідомлення сумнівного змісту, в якому я нібито повідомляю про складання мандата та закінчення політичної кар’єри».

«Авторам та натхненникам нового жанру в журналістиці, яких, без сумніву, слід шукати за всім відомою адресою, повідомляю: з політики не йду, в парламенті продовжую, як і раніше, працювати у складі фракції «Батьківщина», - наголосила Кужель.

Вона подякувала журналістам та інформаційним агентствам, «які, відчуваючи провокацію, не розмістили це фейкове повідомлення у стрічках новин».

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«У нашої фракції, як і у всього народу України, ще багато важливих справ з розбудови в нашій державі європейської демократичної країни. Свою місію в політиці буду вважати виконаною в той момент, коли кримінал у владі буде вважатись неприпустимим, наявність політв’язнів стане сумним минулим, а уряд, як і вся влада, буде служити людям», - сказала Кужель.