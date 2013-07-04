Яценюк каже, що сьогодні перевиборами і суддями займатися не будуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк після наради у голови Верховної Ради України Володимира Рибака.

Крім того, зазначив Яценюк, розглядатися сьогодні не будуть і зміни до Конституції щодо зміни порядку і умов функціонування судової системи України, яке “щойно з’явилось в парламентській залі”.

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Також лідер “Батьківщини” зазначив, що під час наради голова ВР пообіцяв, що не буде підписувати ухвалений перед цим закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повернення державного контролю та виробництва державними підприємствами документів та бланків, які потребують використання спеціальних елементів захисту.

У свою чергу Рибак зазначив: “я все виконаю, як домовилися”.